Никита Филатов включён в состав «Спартака» на выездную серию

«Спартак» отправился на очередную выездную серию, сообщает официальный сайт московского клуба.



Тренерский штаб красно-белых во главе с Вадимом Епанчинцевым взял с собой 27 игроков.



Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков;

Защитники: Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Александр Осипов, Ярослав Дыбленко, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Владислав Провольнев, Всеволод Сорокин, Михаил Григорьев;

Нападающие: Мартиньш Карсумс, Илья Зубов, Бен Максвелл, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Максим Трунёв, Александр Хохлачёв, Вячеслав Лещенко, Ярослав Косов, Артём Воронин, Никита Филатов, Глеб Шашков, Михаил Шалагин, Михаил Котляревский.



В заявку включён нападающий Никита Филатов, который из-за травмы не играл в КХЛ с 14 сентября.



В ходе выездной серии москвичи проведут матчи с «Нефтехимиком» (9 октября), «Ак Барсом» (11 октября), «Торпедо» (13 октября) и СКА (15 октября).

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