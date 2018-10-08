«Спартак» отправился на очередную выездную серию, сообщает официальный сайт московского клуба.
Тренерский штаб красно-белых во главе с Вадимом Епанчинцевым взял с собой 27 игроков.
Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков;
Защитники: Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Александр Осипов, Ярослав Дыбленко, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Владислав Провольнев, Всеволод Сорокин, Михаил Григорьев;
Нападающие: Мартиньш Карсумс, Илья Зубов, Бен Максвелл, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Максим Трунёв, Александр Хохлачёв, Вячеслав Лещенко, Ярослав Косов, Артём Воронин, Никита Филатов, Глеб Шашков, Михаил Шалагин, Михаил Котляревский.
В заявку включён нападающий Никита Филатов, который из-за травмы не играл в КХЛ с 14 сентября.
В ходе выездной серии москвичи проведут матчи с «Нефтехимиком» (9 октября), «Ак Барсом» (11 октября), «Торпедо» (13 октября) и СКА (15 октября).
Никита Филатов включён в состав «Спартака» на выездную серию