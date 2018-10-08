Копитар: Ковальчук – недооценённый распасовщик

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар поделился мнением об ассистентских способностях Ильи Ковальчука. Россиянин записал на свой счёт две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (4:2).



«На мой взгляд, Ковальчук – недооценённый распасовщик. То, что он сделал в ходе третьей голевой атаки команды, увидишь не каждый день. Мы все знаем, каким прекрасным броском обладает Кови, но люди не осознают, насколько он хорош с точки зрения передач», — цитирует словенского хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Видео третьего гола «Лос-Анджелеса» можно посмотреть в «твиттере» калифорнийского клуба.



Ковальчук набрал первые очки в НХЛ с 2013 года, на протяжении предыдущих сезонов он защищал цвета питерского СКА.