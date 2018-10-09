Битва «Салавата Юлаева» с «Авангардом» и другие матчи дня

Сегодня, 9 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Трактор»;
— «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Сибирь» — «Слован»;
— «Барыс» — «Динамо» Р;
— «Салават Юлаев» — «Авангард»;
— «Нефтехимик» — «Спартак».
Принять участие в опросе также можно по ссылке.
«Салават Юлаев» в предыдущем матче уверенно выиграл у «Слована» (4:1), а «Авангард» в Балашихе уступил ЦСКА (2:4).