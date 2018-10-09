Битва «Салавата Юлаева» с «Авангардом» и другие матчи дня

Сегодня, 9 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Трактор»;

— «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Сибирь» — «Слован»;

— «Барыс» — «Динамо» Р;

— «Салават Юлаев» — «Авангард»;

— «Нефтехимик» — «Спартак».

Принять участие в опросе также можно по ссылке.

«Салават Юлаев» в предыдущем матче уверенно выиграл у «Слована» (4:1), а «Авангард» в Балашихе уступил ЦСКА (2:4).