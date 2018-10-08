Пулккинен: возможно, чуть больше болел за Макгрегора

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен рассказал об адаптации в Континентальной хоккейной лиге и поделился мнением о бое Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.



«На «предсезонке» и на старте «регулярки» приходилось сложно. Чувствовал, что я был медленный. Здесь сама игра чуть медленнее. Площадки больше — больше пространства, больше времени с шайбой. Требовалось приноровиться. Стараться действовать с той же скоростью, что и на маленьких коробках. Сейчас уже чуть лучше, но всё равно есть куда прибавлять.



Впереди ещё около 50 матчей. Нельзя быть довольным собой после четверти дистанции. Тем более мы пока не проявляем себя на все сто процентов. Знаем, что можем действовать лучше. При этом набрали два очка по ходу выездной серии. Когда прибавим, будем набирать ещё больше. Хотим попасть в плей-офф и, учитывая, что это ещё не предел нашей игры, находимся в неплохой позиции.



Смотрел ли я бой Хабиба с Конором? Он был слишком рано. Когда проснулся, посмотрел хайлайты. Получилось немного безумно. За кого болел? Возможно, чуть больше за Конора. На самом деле я не такой уж фанат UFC. Так, иногда посматриваю», — приводит слова финна официальный сайт минского «Динамо».

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвёртом раунде удушающим приёмом и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.