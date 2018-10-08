Крис Верстиг отправился с «Авангардом» на выездной матч в Уфу

«Авангард» назвал список игроков, которые отправились в Уфу на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Салаватом Юлаевым».



В заявке оказался нападающий Крис Верстиг, который пропустил предыдущие матчи команды из-за болезни. После игры с ЦСКА (2:4), которая прошла 7 октября, наставник «ястребов» Боб Хартли заявил, что Верстиг не поможет омичам в течение ближайшей недели.



Вратари: Игорь Бобков, Алексей Мурыгин;

Защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Максим Чудинов, Алексей Емелин, Вилле Покка, Коди Франсон, Максим Минеев, Алексей Бондарев;

Нападающие: Семён Кошелев, Илья Михеев, Александр Пережогин, Кирилл Семёнов, Михаил Фисенко, Ансель Галимов, Артём Манукян, Андрей Стась, Кирилл Петров, Сергей Широков, Денис Зернов, Максим Тальбо, Дэвид Деарне, Крис Верстиг.



Александр Яремчук, Максим Березин и Никита Пивцакин находятся в списке травмированных.