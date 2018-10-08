КХЛ может разделиться на Западный, Тихоокеанский и Центральный дивизионы

Как сообщил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский на брифинге в Цюрихе, где в конце ноября пройдут вынесенные матчи «Динамо» (Рига) – СКА и «Динамо» (Рига) – ЦСКА, в случае пополнения западноевропейскими клубами лигу ждут серьёзные структурные изменения.



«Если в КХЛ вступят новые клубы из таких городов, как Париж, Милан или Лондон, мы хотим разделить лигу на три новых дивизиона: Тихоокеанский, Уральский в центральной части России и Западный. Команды из Западного и Тихоокеанского дивизионов будут играть в регулярном сезоне только в рамках своего дивизиона и против команд из Уральского дивизиона. За исключением плей-офф, где команды будут перетасованы», — приводит слова Кобылянского портал hockeyfans.ch.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ