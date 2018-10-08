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Кобылянский: проект клуба КХЛ из Лондона заморожен из-за политической ситуации

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru
Кобылянский: проект клуба КХЛ из Лондона заморожен из-за политической ситуации
Хоккей / КХЛ

На брифинге в Цюрихе, где в конце ноября пройдут вынесенные матчи «Динамо» (Рига) – СКА и «Динамо» (Рига) – ЦСКА, вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский рассказал о возможности вступления в лигу клуба из Лондона.

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«У нас есть инвесторы из США и Великобритании для лондонской команды КХЛ. Мы шли к этому шаг за шагом из-за неудачного опыта с пражским «Львом». Сейчас проект клуба из Лондона заморожен из-за текущей политической ситуации», — приводит слова Кобылянского портал hockeyfans.ch.

Напомним, что «Лев» прекратил своё существование в 2014 году после выхода в финал Кубка Гагарина.

Ранее Кобылянский сообщил, что в случае пополнения западноевропейскими клубами лигу ждут серьёзные структурные изменения.

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