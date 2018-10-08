«Динамо» не может договориться с Игорем Макаровым по условиям контракта

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» не может договориться с нападающим Игорем Макаровым по условиям контракта.

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Игрока не устраивают финансовые условия, предложенные клубом. Ранее хоккеист находился в стане бело-голубых на просмотровом контракте, сыграв за это время три матча и не сумев набрать очков. В случае окончательного срыва переговоров с «Динамо» одним из приоритетных вариантов для продолжения карьеры Макаровым является ХК «Сочи».

В минувшем сезоне Макаров выступал за «Салават Юлаев». Он сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 12 играх плей-офф отметился 3 (1+2) баллами. Ранее 30-летний хоккеист уже выступал в составе «Динамо». Также в КХЛ он играл в составе СКА, «Нефтехимика» и ЦСКА. В общей сложности нападающий принял участие в 450 матчах, забросил 69 шайб и сделал 77 результативных передач.