Защитник Кришьянис Редлихс подписал контракт с «Куньлунем»

Защитник Кришьянис Редлихс заключил однолетний двусторонний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба лиги.



37-летний хоккеист всю карьеру в КХЛ провёл в составе рижского «Динамо». На его счету 449 матчей, в которых он забросил 37 шайб и отдал 99 результативных передач при показателе полезности «-13» и 205 минутах штрафного времени.



В сезоне-2017/18 латвийский спортсмен провёл 39 матчей в составе рижан и набрал 9 (1+8) очков. Его среднее игровое время – 21 минута 7 секунд.



В настоящий момент «Куньлунь», которым руководит финский специалист Юсси Тапола, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ближайший матч китайская команда проведёт на выезде с «Адмиралом» (9 октября).