Раск — о неудачном старте сезона: не хочу думать, когда сыграю вновь

Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск рассказал, что не думает о том, когда снова попадёт в основной состав на игру. Напомним, в дебютном матче сезона Раск пропустил пять шайб за 27 минут и был заменён на Ярослава Галака, которому пришлось капитулировать ещё дважды. В следующей игре Раск не вышел на лёд.



«Я не хочу волноваться о том, когда снова сыграю. Я думаю только о том, что происходит именно здесь и сейчас. Независимо от того, хорошо или плохо ты сыграл, перед следующим матчем ты обнуляешься и фокусируешься на новой игре. Твои мысли на самом деле не меняются», — приводит слова финского голкипера NBC Sports.



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