«Северсталь» — «Ак Барс»: Эмиль Гарипов не вошёл в заявку гостей

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 октября, начало игры — в 19:00 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Магарилов);

Кулда — Куляш, Эштон — Бойчак — Гераськин;

Корнеев — Васильев, Вовченко — Трубачёв — Лапин;

Макаров — Калашников, Рыбин — Яшин — Щербина;

Сычушкин — Лекомцев. Монахов — Карлин — Захарчук.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Абросимов, Зарипов — Ткачёв — Галиев;

Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;

Клинкхаммер — Бурмистров — Глухов, Кара.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19