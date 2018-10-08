«Северсталь» — «Ак Барс»: Эмиль Гарипов не вошёл в заявку гостей

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 октября, начало игры — в 19:00 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Кулда — Куляш, Эштон — Бойчак — Гераськин;
Корнеев — Васильев, Вовченко — Трубачёв — Лапин;
Макаров — Калашников, Рыбин — Яшин — Щербина;
Сычушкин — Лекомцев. Монахов — Карлин — Захарчук.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Абросимов, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;
Клинкхаммер — Бурмистров — Глухов, Кара.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
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