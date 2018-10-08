Кобылянский: неизвестно, как удар Захарчука скажется на карьере Пеньковского

Вице-президент по хоккейным операциям КХЛ Георгий Кобылянский прокомментировал дисквалификацию защитника «Адмирала» Степана Захарчука на 15 матчей.



«Лига проводила и будет проводить политику нетерпимости к излишней грубости и жестокости на льду. Захарчук, к сожалению, известен именно таким стилем игры. Мы считаем, что ситуация в матче не требовала от него столь агрессивных действий. Однако в результате грязного приёма игрок «Трактора» Артём Пеньковский, по предварительным данным, пропустит остаток сезона как минимум, пока не ясно, как эта травма скажется на его дальнейшей карьере. Накладывая длительную дисквалификацию, мы подчёркиваем, что подобную грубость КХЛ пропускать не будет», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

Степан Захарчук получил 15 матчей дисквалификации за удар Пеньковского