«Колорадо» вызвал Владислава Каменева из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» вызвал российского нападающего Владислава Каменева из фарм-клуба, информирует официальный «твиттер» команды. 22-летний хоккеист впервые получил вызов в основную команду в нынешнем сезоне.



В двух матчах регулярного чемпионата АХЛ Каменев записал в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности "-3" и двух минутах штрафного времени.



В прошлом сезоне Каменев провёл три матча за основную команду «Колорадо», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности "-2". В среднем россиянин проводил на площадке чуть меньше девяти минут за игру.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19