Ван Римсдайк и Дубински пропустят из-за травм 4-6 недель

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински и форвард «Филадельфии Флайерз» Джеймс ван Римсдайк выбыли на срок от четырёх до шести недель из-за травм, сообщает TSN.



29-летний ван Римсдайк в нынешнем сезоне провёл два матча, отметившись одной результативной передачей. В прошлом чемпионате нападающий записал в свой актив 54 (36+18) балла в 81 игре регулярного чемпионата при показателе полезности "+1".



32-летний Дубински в двух встречах текущего чемпионата отметился 2 (1+1) баллами. В прошлом сезоне форвард сумел отметиться 16 (6+10) очками в регулярном чемпионате при показателе полезности "-2". В шести играх плей-офф Дубински очков не набрал.



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