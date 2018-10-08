Стали известны составы команд на матч хоккейного клуба «Сочи» и подмосковного «Витязя» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка — Щитов, Шмелёв — Росен — Архипов;
Овитю — Мусин, Полунин — О`Делл — Бочаров;
Рыков — Воробьёв, Старков — Точицкий — Капустин;
Александров — Будкин, Рахимуллин — Хлопотов — Акмальдинов.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Евсеенков – Стасенко, Макеев – Никулин– Столяров;
Катичев – Епишин, Рендулич – Аалтонен – Сёмин;
Романов – Воронков, Кокарев – Швец-Роговой – Комаров;
Головков. Выглазов – Чернов – Моисеев.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Стали известны составы команд на матч «Сочи» — «Витязь»