Роберто Луонго выбыл на несколько недель из-за травмы

Голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго пропустит от двух до четырёх недель из-за растяжения боковых связок колена, сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера клуба Боба Бьюгнера.



39-летний голкипер получил повреждение во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б). Во время одной из атак «Лайтнинг» Луонго на ногу упал партнёр по команде Фрэнк Ватрано. После этого вратарь не смог продолжить матч и покинул лёд с посторонней помощью. Место в воротах занял Джеймс Раймер.



«Всегда неприятно видеть, как твой первый номер получает травму, особенно такой, как Луонго», — прокомментировал травму голкипера нападающий Винсент Трочек.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Голкипер «Флориды» Луонго получил травму в столкновении с партнёром по команде