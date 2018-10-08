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«Ак Барс» обыграл «Северсталь», у Подъяпольского — «сухарь»

«Ак Барс» обыграл «Северсталь», у Подъяпольского — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене потерпела поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 0:2. Подопечные Александра Гулявцева проиграли пять матчей из последних шести, казанский клуб выиграл четыре игры из пяти.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, точным броском отметился Роб Клинкхаммер. Через две минуты заброшенная шайба Пола Постмы увеличила отрыв гостей. Больше голов в матче забито не было.

Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
0 : 2
0:2, 0:0, 0:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Клинкхаммер (Постма, Азеведу) – 11:28 (5x4), 0:2 – Секач (Постма) – 13:38 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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