«Ак Барс» обыграл «Северсталь», у Подъяпольского — «сухарь»

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене потерпела поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 0:2. Подопечные Александра Гулявцева проиграли пять матчей из последних шести, казанский клуб выиграл четыре игры из пяти.



Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, точным броском отметился Роб Клинкхаммер. Через две минуты заброшенная шайба Пола Постмы увеличила отрыв гостей. Больше голов в матче забито не было.



Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19