Дуайер: в игре минского «Динамо» были положительные моменты, не было везения

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигранного матча с финским «Йокеритом» (3:5).



«Поздравляю «Йокерит» с двумя набранными очками. Конечно, первый период значительно повлиял на ход матча. Неудачно начали, причём пропустили необязательные ранние голы.



Пожалуй, нам не хватило везения в тех эпизодах. Сопернику дважды помогли рикошеты, и у вратаря не было шансов. Было тяжело отыгрываться, тем более в гостях у такого мощного соперника. Но проделали хорошую работу, чтобы вернуться в игру.



Однако хозяева вовремя забросили в большинстве. Это был интересный матч с множеством силовой борьбы. Отмечу, что в нашей игре были и позитивные моменты», — цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».

«Йокерит» взял верх над минским «Динамо»