Игорь Макаров сыграет за московское «Динамо» в следующем матче

Нападающий Игорь Макаров сыграет в следующем матче за московское «Динамо», сообщил главный тренер команды Владимир Крикунов.



«Что с контрактом Макарова? Он будет играть в следующем матче. Ещё новички? Пока никого нет. Бартулис? Пока что нет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, ранее стало известно, что игрока не устраивают финансовые условия, предложенные клубом. Ранее хоккеист находился в стане бело-голубых на просмотровом контракте, сыграв за это время три матча и не сумев набрать очков. В случае окончательного срыва переговоров с «Динамо» одним из приоритетных вариантов продолжения карьеры для Макарова является ХК «Сочи».



В минувшем сезоне Макаров выступал за «Салават Юлаев». Он сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 12 играх плей-офф отметился 3 (1+2) баллами. Ранее 30-летний хоккеист уже выступал в составе «Динамо». В КХЛ он играл также в составе СКА, «Нефтехимика» и ЦСКА. В общей сложности нападающий принял участие в 450 матчах, забросил 69 шайб и отдал 77 результативных передач.

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