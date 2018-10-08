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Хет-трик Бержерона принёс «Бостону» победу над «Оттавой»

Хет-трик Бержерона принёс «Бостону» победу над «Оттавой»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу над «Оттавой Сенаторз», встреча завершилась со счётом 6:3. «Медведи» выиграли два игры из трёх в текущем регулярном чемпионате.

В первом периоде хозяева получили преимущество благодаря двум заброшенным шайбам Патриса Бержерона. Во втором периоде гости сократили разрыв — на два гола Райана Дзингела «Бостон» ответил только точным броском Криса Вагнера. На 45-й минуте Бержерон оформил хет-трик. В концовке стороны обменялись голами, авторами которых стали Давид Пастрняк и Бобби Райан. Точку поставил меткий бросок Пастрняка, оформившего дубль, в пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
6 : 3
2:0, 1:2, 3:1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 00:30 (5x5), 2:0 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 17:12 (5x4), 2:1 – Дзингел (Стоун, Смит) – 22:21 (5x5), 3:1 – Вагнер (Макэвой, Курали) – 27:08 (5x5), 3:2 – Дзингел (Демело, Шабо) – 32:13 (5x5), 4:2 – Бержерон (Маршан, Макэвой) – 44:38 (5x5), 5:2 – Пастрняк (Бержерон, Хара) – 56:31 (5x5), 5:3 – Райан (Демело, Тирни) – 57:03 (5x5), 6:3 – Пастрняк (Маршан) – 58:22 (en)

Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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