Хет-трик Бержерона принёс «Бостону» победу над «Оттавой»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу над «Оттавой Сенаторз», встреча завершилась со счётом 6:3. «Медведи» выиграли два игры из трёх в текущем регулярном чемпионате.



В первом периоде хозяева получили преимущество благодаря двум заброшенным шайбам Патриса Бержерона. Во втором периоде гости сократили разрыв — на два гола Райана Дзингела «Бостон» ответил только точным броском Криса Вагнера. На 45-й минуте Бержерон оформил хет-трик. В концовке стороны обменялись голами, авторами которых стали Давид Пастрняк и Бобби Райан. Точку поставил меткий бросок Пастрняка, оформившего дубль, в пустые ворота.

Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19