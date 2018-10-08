Крикунов: «Динамо» упустило преимущество из-за усталости, скоро загоним игроков

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (4:3 Б).



«Доволен тем, что сумели взять два очка. Моментами играли очень тяжело Молодцы ребята, что боролись до конца и забрали очки. Конечно, по уму есть над чем работать.



Почему Никулин исполнял буллит? Мы сегодня утром тренировали этот компонент. Он неправильно сделал один момент, должен был забить. Почему так поздно выпустили Шипачёва? Он вообще буллиты не бьёт, но мне некого было уже выпускать.



Почему упустили игровое преимущество? Потому что календарь такой. Знаете, что загнанных лошадей пристреливают? Так и мы скоро игроков загоним, люди вообще на хоккей не будут ходить. Поиграем два месяца — и они вообще лягут. Ничем их будет не поднять.



Не взял просмотр на второй гол соперника? Я уже имел информацию, что наш защитник толкнул игрока «Торпедо». Нам уже всё сказали сверху. Там самое интересное, что неизвестно, пересекла ли шайба линию ворот. С пяти камер нигде этого не видно.



Почему не удаётся поправить меньшинство? Потому что перерыва нет. Будет перерыв — поправим. Не хочу ли я попробовать Меньшикова на меньшинстве? Не хочу я пробовать. Мне нужно, чтобы люди играли, а не пробовались», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одолело «Торпедо» в серии буллитов