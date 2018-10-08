Шипачёв — о победном буллите: 20 лет тренировал — сегодня первый раз исполнил

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с «Торпедо» (4:3 Б) и прокомментировал свой победный буллит.



«Хорошо, что сегодня взяли два очка. Во втором периоде имели много моментов, но когда не забиваешь ты, то забивают тебе. Хорошо, что выиграли. Соперник здорово играл в защите. Игра в большинстве? Ещё много над чем надо работать, как и во всех компонентах.



Я забил гениальный гол? Ага, своячка забил. Знаете? Как в бильярде. А если серьёзно, то отдавал Тарасову, думал, что он забьёт. Но ничего. Думаю, он не обиделся.



Мой буллит? 20 лет тренировал — сегодня первый раз исполнил. Не вышел в первой пятёрке? Это тренерское решение.



Подсказки Крикунова? У нас много тренеров — все подсказывают. Что именно говорят? Это наша домашняя кухня. Иногда есть еда — иногда нет еды. Настрой на следующий матч? Хотим выиграть. ЦСКА — серьёзный соперник.



Нам говорят играть в силовой хоккей? Просят же не убивать соперника. Просят сыграть так, чтобы остановить игрока. Иногда можно толкнуть, чтобы отобрать шайбу», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео буллитной серии можно на официальном сайте КХЛ.