Паршин: «Торпедо» играло хорошо, мы заслужили большего сегодня

Нападающий нижегородского «Торпедо» Денис Паршин подвёл итоги проигранного матча с московским «Динамо» (3:4 Б). Хоккеист отметил, что его команда могла заработать больше, чем одно очко.



«Играли хорошо. К сожалению, только одно очко. На мой взгляд, заслуживали большего сегодня.



Тренерская установка перед матчем? Больше концентрируемся на своей игре. Были указания не расслабляться, побольше бросать и строго действовать в обороне все 60 минут. Что-то получилось, что-то нет.



Во второй половине встречи действовали лучше соперника, были ближе к победе. Так бывает, это хоккей. Будем работать дальше», — сказал Паршин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19