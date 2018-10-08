А. Алексеев: «Торпедо» умеет вытаскивать игры, но мы не первый день в хоккее

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев подвёл итоги матча с «Торпедо» (4:3 Б).



«Всех с победой. Хорошая, волевая игра. Победили, доказали, что у команды есть характер. Все ребята молодцы.



Надломила первая пропущенная шайба? Немного подсели, надо было попроще сыграть, подержать шайбу. Хорошо, что переломили ход игры в свою сторону.



Мы знаем, что «Торпедо» активно играет в атаке третьи периоды. Между собой договорились играть пособраннее. Они уже вытаскивали несколько игр, но мы не первый день в хоккее, показали, что тоже можем хорошо играть.



Две победы подряд при своих болельщиках придадут уверенности. Наконец-то порадовали их. Дальше серьезный соперник, нужно готовиться к следующему матчу и выступить достойно», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

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