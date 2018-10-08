Гулявцев: чтобы приобретать игроков, «Северстали» нужно иметь средства

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (0:2).



«Мы хорошо подготовились к матчу. Лишний раз на такую команду, как «Ак Барс», настраиваться не надо, настрой запредельный. Тем более приехал действующий чемпион. С такими соперниками играть очень приятно.



Сегодня нам опять не хватило самого главного — голов. У нас были ошибки, но команда показала хорошее движение. Однако без голов не бывает побед. Всё равно хочу поблагодарить команду за игру.



Стоит ли ждать приобретений в атаку? У нас есть ребята, на которых мы надеемся. Чтобы приобретать, нужно иметь на это средства. Те, кто сейчас есть в команде, должны себя проявлять. Они бросают, вылезают, добивают, но где-то их, возможно, проводит техническое оснащение.



Игра Макарова? Неплохой, надёжный защитник. Не созидает, но в обороне грубых ошибок не допускает. Он делает то, что требуется от защитников оборонительного плана. Впечатление оставил хорошее, дальше будем думать», — цитирует тренера официальный сайт команды.