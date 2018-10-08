C. Зубов: «Сочи» изучает рынок, но мы хотим найти лидера в своём составе

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги проигранной встречи с «Витязем» (2:3 Б).



«Много сегодня мы атаковали, но надо улучшать реализацию. Скажу, что во втором периоде больше нам повезло. Три выхода один на один, и вратарь нас, конечно, выручил. Всё могло быть намного хуже. Овертайм и буллиты — да, здесь сегодня повезло не нам. Нам нужно улучшать игру в обороне, у нас много провалов. Впереди, думаю, если мы будем более целенаправленно идти на ворота, то голы придут.



Найдётся ли у нас лидер, или мы найдём его на рынке? Мы надеемся, что он всё-таки найдётся. Селекция работает, мы постоянно смотрим, кто есть на рынке, это не секрет, но на данный момент мы довольны тем, кто у нас есть. Повторюсь, на данный момент», — приводит слова Зубова официальный сайт клуба.