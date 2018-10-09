Нападающий «Адмирала» Василий Стрельцов дисквалифицирован на один матч

Нападающий дальневосточного «Адмирала» Василий Стрельцов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Стрельцов заработал удаление до конца матча в игре регулярного чемпионата с «Трактором» (2:7).

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на форварда «Адмирала» Василия Стрельцова по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что защитник дальневосточного «Адмирала» Степан Захарчук получил дисквалификацию на 15 матчей.