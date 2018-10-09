Передача Ховарда не помогла «Детройту» победить «Анахайм»

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» одержал домашнюю победу над «Детройт Ред Уингз» — «утки» оказались сильнее в серии послематчевых буллитов – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).



В середине первого периода счёт открыл нападающий гостей Тайлер Бертуцци. На экваторе матча Хампус Линдхольм восстановил статус-кво, но менее чем через четыре минуты Даррен Хельм вновь вывел «Детройт» вперёд. Примечательно, что одним из ассистентов выступил голкипер Джимми Ховард.



В середине третьего игрового отрезка Якоб Сильверберг сделал счёт равным. В основное время команды так и не выявили победителя, овертайм обошёлся без голов. Третью подряд победу «Анахайму» принёс буллит Троя Терри. «Детройт», в свою очередь», терпит третье поражение кряду.