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Передача Ховарда не помогла «Детройту» победить «Анахайм»

Передача Ховарда не помогла «Детройту» победить «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» одержал домашнюю победу над «Детройт Ред Уингз» — «утки» оказались сильнее в серии послематчевых буллитов – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В середине первого периода счёт открыл нападающий гостей Тайлер Бертуцци. На экваторе матча Хампус Линдхольм восстановил статус-кво, но менее чем через четыре минуты Даррен Хельм вновь вывел «Детройт» вперёд. Примечательно, что одним из ассистентов выступил голкипер Джимми Ховард.

В середине третьего игрового отрезка Якоб Сильверберг сделал счёт равным. В основное время команды так и не выявили победителя, овертайм обошёлся без голов. Третью подряд победу «Анахайму» принёс буллит Троя Терри. «Детройт», в свою очередь», терпит третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2018, вторник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Бертуцци (Расмуссен, Нильсен) – 11:06 (5x5), 1:1 – Линдхольм (Кольяно, Шервуд) – 30:57 (5x5), 1:2 – Хельм (Декайзер, Ховард) – 34:56 (5x5), 2:2 – Сильверберг (Энрике, Комтуа) – 48:29 (5x5), 3:2 – Терри – 65:00 ( ПБ)
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