Новосибирские экологи выступают против вырубки деревьев под новый ЛДС

Новосибирские экологи выступают против организации вырубки деревьев под строительство нового ледового дворца, который необходим для проведения в городе МЧМ-2023.

Министерство строительства региона объявило конкурс на вырубку деревьев на берегу Оби. Власти решили вырубить больше тысячи деревьев, а также выкорчевать пни. Начальная стоимость контракта составляет семь млн рублей. Аукцион запланирован на 26 октября. По планировке территории на участке планируется размещение не только спортивных и культурных объектов, но и многоэтажная застройка.

«Сейчас эта обширная природная территория в качестве последнего участка естественной речной поймы в центре города играет важное экологическое и рекреационное значение для всех горожан. Там уже существуют такие спортивные объекты, как горнолыжные трассы и стрелковый комплекс, которыми пользуются и рядом живущие горожане, и приезжие из других районов. Не говоря уже о том, что сочетание лесной и водной экосистемы в центре мегаполиса играет огромную роль в очищении городского воздуха, а зелёные зоны у нас распределены по городу крайне неравномерно

У нас есть два экспертных заключения от специалистов-биологов, свидетельствующих, что в этом месте находится естественный лес с наличием краснокнижных животных, таких как орлан белохвост и речная выдра. Эти заключения ранее предоставлены прокуратуре и мэрии. Там, однако, всеми профессиональными доводами грубо пренебрегают в интересах застройки, ссылаясь на нужность МЧМ-2023», — цитирует эколога Наталью Прийдак «Тайга.инфо».

Сообщается, что жители уже создали петицию на имя губернатора области Андрея Травникова с просьбой остановить вырубку леса.