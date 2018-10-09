Нападающий системы «Адмирала» Александр Куваев перешёл в «Торпедо» УК

Нападающий Александр Куваев пополнил состав усть-каменогорского «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. Двусторонний контракт рассчитан до конца сезона.

В межсезонье Куваев был обменян из «Спартака» в «Адмирал». Нынешний сезон 25-летний хоккеист начинал в «Ермаке», в 8 матчах регулярного чемпионата ВХЛ набрал 2 (1+1) очка.

За карьеру в КХЛ Александр также выступал за такие клубы, как московское «Динамо», «Северсталь» и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности Александр провёл 43 матча, в которых сделал 2 результативные передачи при нейтральном показателе полезности и 18 штрафных минутах.