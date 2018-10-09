«Детройт» выдал худший старт в истории клуба за последние 27 лет

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» одержал домашнюю победу над «Детройт Ред Уингз» — «утки» оказались сильнее в серии послематчевых буллитов – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

«Детройт» потерпел третье поражение кряду. Ранее «Ред Уингз» уступили и в двух других матчах на старте – «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 ОТ) и «Лос-Анджелес Кингз» (2:4). В последний раз клуб из города моторов оставался без побед в трех стартовых матчах в сезоне-1991/92, когда начал регулярный чемпионат с ничьей и трёх поражений.

В середине первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Тайлер Бертуцци. На экваторе матча Хампус Линдхольм восстановил статус-кво, но менее чем через четыре минуты Даррен Хельм вновь вывел «Детройт» вперёд.

В середине третьего игрового отрезка Якоб Сильверберг сделал счёт равным. В основное время команды так и не выявили победителя, овертайм обошёлся без голов. Третью подряд победу «Анахайму» принёс буллит Троя Терри.