Объявлены три главные звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги первого игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.



Третья звезда – нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи в игре с «Оттавой Сенаторз» (6:3)



Второй звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, отыгравший на ноль в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0). Шведский вратарь отразил 35 бросков.



Лучшим игроком дня стал ещё один нападающий первого звена «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, оформивший хет-трик и сделавший одну результативную передачу в игре с «Оттавой».

«Бостон» — «Оттава» — 6:3. Видеообзор матча