Ленер: я полностью здоров, у меня началась новая жизнь в новом городе

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер после победы над «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) прокомментировал свой дебют за «островитян».

«Я смотрю вперёд, но всё-таки этот матч особенный. Было очень приятно снова выйти на площадку. Я делаю, что люблю. Я полностью здоров и чувствую себя лучше, чем когда-либо. У меня началась новая жизнь в новой команде, в новом городе. Я очень этому рад», – цитирует Ленера официальный сайт НХЛ.

Последний матч в прошлом сезоне он провёл 29 марта. После этого в стане «Баффало Сэйбрз» сообщили, что швед выбыл из строя из-за травмы нижней части тела. До конца сезона его не видели даже в раздевалке. Шведский вратарь признался, что в ночь с 28 на 29 марта он позвонил тренеру вратарей «клинков» Эндрю Аллену и сказал, что не знает, сможет ли выйти на лёд в матче. На следующее утро Ленер сообщил, что готов сыграть. Вечером он вышел на лёд, однако его одолевали боли в груди и помутнение зрения. После второго периода у него началась паническая атака, и он не смог вернуться на лёд.