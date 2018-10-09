«Баффало» — «Вегас» — 4:2. Видеообзор матча

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке одержал победу над «Вегас Голден Найтс», встреча завершилась со счётом 4:2. «Клинки» выиграли две игры из трёх в нынешнем регулярном чемпионате.



Главной звездой матча стал нападающий хозяев Джек Айкел, оформивший дубль. Американский форвард по разу отличился в большинстве и в равных составах. Также в составе команды Фила Хаусли заброшенными шайбами отметились защитник Марко Сканделла и форвард Джейсон Поменвиль. В составе проигравших успех праздновали форварды Эрик Хаула и Джонатан Маршессо.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.

Впервые с 24 января 2013 года «Баффало» по ходу сезона имеет в своём активе больше 50% очков (на данный момент четыре очка после трёх матчей), одержав больше побед, чем поражений. Тогда клуб начал сокращённый из-за локаута сезон также с двух побед и одного поражения. С того времени минуло 2084 дня, за которые «Баффало» сыграл 458 матчей.