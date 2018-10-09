«Адмирал» — «Куньлунь»: Лукаш Кубат дебютирует за приморский клуб

Стали известны составы «Адмирала» и «Куньлунь Ред Стар» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало — в 12:30 мск.



«Адмирал»:

Красоткин (Серебряков);

Кубат– Угольников, Королёв– Полак – Говорка;

Мищенко – Таталин, Бутузов – Вихарев – Феоктистов;

Козловский– Дьяков, Черников – Коньков – А. Стрельцов;

Глазачев– Мерескин– Воронин.



«Куньлунь»:

Лазушин (Дан);

Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Палола— Лунд;

Кундратек, Ип— Сундстрём— Фонтейн, Мертл;

Джо— Бартли, Латта— Кейн— Бек;

Сквайрз— Николлс— Локхарт.

В составе команды Сергея Светлова дебютирует чешский защитник Лукаш Кубат.