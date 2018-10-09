«Адмирал» — «Куньлунь»: Лукаш Кубат дебютирует за приморский клуб

Стали известны составы «Адмирала» и «Куньлунь Ред Стар» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало — в 12:30 мск.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Кубат– Угольников, Королёв– Полак – Говорка;
Мищенко – Таталин, Бутузов – Вихарев – Феоктистов;
Козловский– Дьяков, Черников – Коньков – А. Стрельцов;
Глазачев– Мерескин– Воронин.
«Куньлунь»:
Лазушин (Дан);
Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Палола— Лунд;
Кундратек, Ип— Сундстрём— Фонтейн, Мертл;
Джо— Бартли, Латта— Кейн— Бек;
Сквайрз— Николлс— Локхарт.
В составе команды Сергея Светлова дебютирует чешский защитник Лукаш Кубат.
Интриги дня КХЛ: «Авангард» измотан, у «Салавата» все шансы победить
Матч с ЦСКА аукнется «ястребам».