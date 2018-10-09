«Анахайм» включил в состав команды фаната, страдающего болезнью Паркинсона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» ежегодно берёт 21-го игрока команды из числа фанатов и поклонников, который будет ездить с ними на игры. В этом сезоне им стал 29-летний Майкл Лу — хоккейный инструктор команды. Год назад у него нашли болезнь Паркинсона, но он не позволяет болезни победить его.

Лу принял участие в раскатке «уток» перед домашней игрой открытия сезона с «Детройт Ред Уингз» и даже вышел на лёд во время объявления состава команды.

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

В середине первого периода счёт открыл нападающий гостей Тайлер Бертуцци. На экваторе матча Хампус Линдхольм восстановил статус-кво, но менее чем через четыре минуты Даррен Хельм вновь вывел «Детройт» вперёд. Примечательно, что одним из ассистентов выступил голкипер Джимми Ховард.



В середине третьего игрового отрезка Якоб Сильверберг сделал счёт равным. В основное время команды так и не выявили победителя, овертайм обошёлся без голов. Третью подряд победу «Анахайму» принёс буллит Троя Терри. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.