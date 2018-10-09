«Амур» и «Трактор» объявили составы на очный матч

Стали известны составы «Амура» и «Трактора» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало — в 12:30 мск.
«Амур»:
Аликин (Кашик);
Коларж– Кондратьев, Зогорна – Файзуллин– Пьянов;
Воробьёв – Корягин, Потехин– Железков – Руденков;
Атюшов– Йордан, Вл. Ушенин – Вяч. – Ушенин – Горшков;
Кацуба – Кузнецов – Дедунов, Попугаев.
«Трактор»:
Судницин (Демченко);
Бэйлен — Никитин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Шинин, Глинкин— Полыгалов— Кравцов;
Желдаков — Петров, Шолохов— Стоу— Лапенков;
Хлыстов, Мошаров— Рыбаков— Кокуёв, Шипин.
«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, хабаровский коллектив располагается на 12-й строчке.