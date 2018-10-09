«Амур» и «Трактор» объявили составы на очный матч

Стали известны составы «Амура» и «Трактора» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало — в 12:30 мск.

«Амур»:

Аликин (Кашик);

Коларж– Кондратьев, Зогорна – Файзуллин– Пьянов;

Воробьёв – Корягин, Потехин– Железков – Руденков;

Атюшов– Йордан, Вл. Ушенин – Вяч. – Ушенин – Горшков;

Кацуба – Кузнецов – Дедунов, Попугаев.



«Трактор»:

Судницин (Демченко);

Бэйлен — Никитин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;

Рясенский — Шинин, Глинкин— Полыгалов— Кравцов;

Желдаков — Петров, Шолохов— Стоу— Лапенков;

Хлыстов, Мошаров— Рыбаков— Кокуёв, Шипин.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, хабаровский коллектив располагается на 12-й строчке.