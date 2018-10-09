Клаттербак: многие из нас не понимают, как Ленер дошёл до такой жизни

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак после победы над «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) прокомментировал дебют за «островитян» голкипера Робина Ленера, который в прошлом сезоне боролся с психическим расстройством.

«Вратари живут в своём особенном мире, но он очень приятный и общительный парень. Он через многое прошёл в жизни и не боится в этом признаться, готов рассказать о своих проблемах. Он хорошо вписался в команду. Мы всегда рады новичкам. В том, что он нашёл себя здесь, есть заслуга его и команды. Мы нашли друг друга. Было действительно приятно видеть, что ему здесь хорошо, что он так сыграл. Многие из нас не понимают, как он дошёл до такой жизни, и, надеюсь, никогда не поймут. Но он обо всём рассказал, стал жить правильно, поступать правильно, и вот результат. Надеюсь, он поверит в себя», — цитирует Клаттербака официальный сайт НХЛ.

Последний матч в прошлом сезоне Робин провёл 29 марта. После этого в стане «Баффало Сэйбрз» сообщили, что швед выбыл из строя из-за травмы нижней части тела. До конца сезона его не видели даже в раздевалке. Шведский вратарь признался, что в ночь с 28 на 29 марта он позвонил тренеру вратарей «клинков» Эндрю Аллену и сказал, что не знает, сможет ли выйти на лёд в матче. На следующее утро Ленер сообщил, что готов сыграть. Вечером он вышел на лёд, однако его одолевали боли в груди и помутнение зрения. После второго периода у него началась паническая атака, и он не смог вернуться на лёд.