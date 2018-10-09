Ткачук — о дебюте сына в НХЛ: меня чуть не стошнило перед матчем

Знаменитый нападающий Кит Ткачук прокомментировал дебютный матч своего сына Брэди Ткачука в Национальной хоккейной лиге. Ткачук-младший сыграл за «Оттаву Сенаторз» в игре с «Бостон Брюинз» (3:6).

«Скажем так, меня чуть не вырвало перед матчем. Вот так. Волнуешься, и это сказывается. Ты ни на что не можешь повлиять. Это не то же самое, когда пятилетнего мальчишку ведёшь на каток. Он уже большой мальчик, играет в лучшей лиге мира. Не думаю, что ему было так же плохо. Меня действительно чуть не стошнило. Но я был рад.

Не могу поверить в это. Он мечтал об этом всю жизнь, много работал ради этого момента. Это особенный день для нас с женой. Словами этого не описать. Мы видели его на льду», — цитирует Ткачука официальный сайт НХЛ.