Вайсфельд: не знаю, хватит ли у «Авангарда» сил в Уфе, они играют энергозатратно

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом» и «Авангардом». Игра состоится сегодня, 9 октября, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Не знаю, такой же сумасшедший хоккей будет, как в прошлом плей-офф, но игра должна быть интересной. Результат этого матча невозможно предсказать. Думаю, ход матча будет зависеть от двух вещей – во-первых, от того, какое настроение у «Салавата», а во-вторых, в каком функциональном состоянии находится «Авангард».

Трудно сказать, хватит ли у «Авангарда» сил после тяжёлого матча с ЦСКА. Вопрос не в том, что у «Авангарда» такой график, а в том, что у них энергозатратный стиль игры. Наверное, тренеры команды знают, как восстанавливать игроков», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.