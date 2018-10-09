Хартли: у «Салавата» в составе немало классных хоккеистов, как и у «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится сегодня, 9 октября, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Нас ждёт ещё одна отличная игра. ЦСКА был в воскресенье, сегодня — «Салават Юлаев». В этой лиге много хороших команд, напряжённых противостояний. От этого КХЛ становится сильнее. Уже в начале сезона мы видим серьёзную борьбу, и нам это нравится. Такой уровень конкуренции делает «Авангард» лучше. Игра сегодня будет быстрая. Мы знаем, что у них в составе немало классных хоккеистов. Как и у нас. Так что болельщиков ждёт интересный матч», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции с 26 очками после 15 игр, уфимский клуб располагается на шестой позиции — 19 очков после 14 матчей.