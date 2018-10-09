Канарейкин: «Авангард» обыграет «Салават», он показывает стабильную игру

Чемпион СССР в составе «Спартака», бывший главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин предположил, что омский клуб сегодня одержит победу в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится сегодня, 9 октября, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Фаворитом в сегодняшней игре назову «Авангард». Будут ли у него реваншистские настроения после неудачи с ЦСКА? Любая команда имеет право проиграть, чемпионат длинный. Последняя игра всем понравилась, в исполнении ЦСКА был очень хороший хоккей. Но любые серии прерываются. Думаю, что у «Авангарда» и «армейцев» большие задачи в этом сезоне. Омску удался очень хороший старт, у него получилась выигрышная серия. «Салават» же показывает не совсем стабильную игру. Очень хорошие матчи чередуются с играми, которые не удаётся доработать до конца. Мне интереснее будет посмотреть на то, как сегодня будут играть хозяева.

Думаю, что за счёт стабильности «Авангард» сегодня должен выиграть. Омичи показывают стабильную игру, у них была победная серия, на старте чемпионата они выглядели мощно. Но в последних матчах мы видим, что команда выигрывает в борьбе и соперники разбирают её тактику. Интересно сегодня будет посмотреть на «Салават», который тоже любит много времени проводить в атаке. Сегодня встретятся две атакующие системы. Интересно будет посмотреть, как сработает оборона уфимцев. В перспективе защитная линия «Авангарда» смотрится предпочтительнее», — сказал Канарейкин «Чемпионату».