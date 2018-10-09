КХЛ и ИИХФ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере допинг-контроля

Континентальная хоккейная лига и Международная федерация хоккея подписали договор об антидопинговой программе. С этого сезона контроль за антидопинговыми мероприятиями в лиге ИИХФ будет осуществлять напрямую.



«По результатам аудита, который проводился в КХЛ на протяжении последних двух сезонов, в ВАДА и ИИХФ пришли к выводу, что лига может взаимодействовать напрямую с Международной федерацией по вопросам допинг-контроля. Раньше между нами был, скажем так, ещё один посредник и одновременно контролирующий орган.



КХЛ также, как и в предыдущих сезонах будет проводить тестирование игроков на допинг, используя аккредитованные ВАДА агенства и лаборатории. Но теперь контроль будет осуществлять непосредственно ИИХФ, которая уже назначила ответственного за это сотрудника. Работа напрямую даст нам, во-первых, значительное снижение расходов на взятие и анализ проб. Плюс – взаимодействие будет более оперативным. Меморандум, подписанный на днях, как раз и регулирует все вопросы антидопингового сотрудничества КХЛ и ИИХФ», — рассказал руководитель медицинской службы КХЛ Асхаб Гаджиев.