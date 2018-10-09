Э. Карлссон — о новом контракте: живу сегодняшним днём и не переживаю

Защитник клуба «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон рассказал о первых впечатлениях от выступлений за новую команду.



«Что меня удивило? Не знаю. Сложно назвать что-то одно. Меня многое удивило. Я не очень хорошо знал эту команду, какая у неё база, как она функционирует. Это стало приятным сюрпризом. Я приехал сюда и увидел, что здесь всё великолепно организовано. Тут любят хоккей и хотят, чтобы в команде всё было на высшем уровне. В этом я не был уверен — я всё-таки прилетел из Канады, а та страна живет хоккеем. Я не знал, насколько велика будет разница. Пока у меня складывается впечатление, что отличий нет.



Мой контракт завершается? Это так. Но пока я не переживаю о том, что произойдёт в ноябре или декабре. Я живу сегодняшним днём. Мой подход всегда был таким. Так было в Оттаве, где у меня на руках был долгосрочный контракт, который я только что подписал. Я уже сказал, что каждый сезон надо начинать заново. Неважно, что было раньше, что получилось, а что нет. Я делаю выводы из того, что было, и стараюсь прибавить. Сейчас я не могу сказать вам, что будет дальше», — цитирует игрока официальный сайт лиги.