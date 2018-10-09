«Амур» — «Трактор»: Атюшов отпраздновал гол танцем из игры Fortnite

Защитник хабаровского «Амура» Виталий Атюшов забросил гол во встрече с челябинским «Трактором» (3:1). 39-летний хоккеист отпраздновал заброшенную шайбу танцем из компьютерной игры Fortnite. Напомним, ранее Атюшов также праздновал свои голы движениями из клипа Ольги Бузовой.

Посмотреть видео празднования Атюшовым заброшенной шайбы также можно в официальном «твиттере» КХЛ.



Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенную шайбу на свой счёт записал хоккеист «Трактора» Марсель Шолохов. Через несколько минут «Амур» сравнял счёт благодаря голу Глеба Корягина. Во втором периоде гол Виталия Атюшова вывел хабаровский клуб вперёд, а в третьем периоде Данил Файзулин установил окончательный счёт — 3:1.