Титов: «Трактору» не хватило сил и нацеленности на ворота, игроки устали

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (1:3). Специалист подчеркнул, что его хоккеисты устали во время выездной серии и с этим были связаны ошибки в обороне.



«Поздравляю „Амур“ с заслуженной победой, они сегодня были быстрее нас. Третья игра на выезде, много перелётов, нам не хватило сил и нацеленности на ворота. Ошибки в обороне? Это тоже связано с усталостью, провели несколько напряжённых игр, поэтому соперник на полшага всегда был впереди, поэтому мы уступали в борьбе», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Амур» прервал неудачную серию, взяв верх над «Трактором»