«Салават» — «Авангард»: стали известны составы команд

Стали известны составы команд на матч уфимского «Салавата Юлаева» и «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;

Коледов — Арзамасцев, Майоров — Основин — Кугрышев;

Шэн, Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;

Мартынов — Франсон, Фисенко — Стась — Галимов;

Самохвалов, Тальбо — Деарне — Петров.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19