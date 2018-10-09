Стали известны составы команд на матч уфимского «Салавата Юлаева» и «Авангарда» в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;
Коледов — Арзамасцев, Майоров — Основин — Кугрышев;
Шэн, Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;
Мартынов — Франсон, Фисенко — Стась — Галимов;
Самохвалов, Тальбо — Деарне — Петров.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Салават» — «Авангард»: стали известны составы команд