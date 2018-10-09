«Слован» расторг контракт с Ником Шаусом

Братиславский «Слован» расторг контракт с защитником Ником Шаусом, информирует официальный сайт КХЛ. Ранее опытный хоккеист был отправлен в список отказов.



В нынешнем сезоне Шаус принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «-7». В среднем за матч американский защитник проводил на льду 15 минут 52 секунды.



32-летний игрок обороны выступал в минувшем сезоне в Континентальной хоккейной лиге за «Куньлунь Ред Стар» и магнитогорский «Металлург». В общей сложности он провёл 53 матча чемпионата КХЛ, записав в свой актив 16 (4+12) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 28 минутах штрафного времени.