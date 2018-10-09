Светлов: у «Адмирала» тяжёлое психологическое состояние, хотя играем неплохо

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (2:3).



«Поздравляю соперника с победой. Матч в целом был быстрым и интересным, две команды играли равную игру „50 на 50“. У „Адмирала“ были хорошие шансы, могли больше забивать.



Есть вопросы по поводу большинства и меньшинства нашей команды, было три шанса использовать преимущество при счёте 2:2, но забить мы не сумели. Тему спецбригад мы постоянно отрабатываем, начали очень давно, но пока остаётся данная проблема.



Психологическое состояние команды тяжёлое, игры в основном неплохие, ребята бьются, но проигрываем. Нужна победа», — рассказал тренер на пресс-конференции.

«Адмирал» уступил «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд