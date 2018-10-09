Тротц: в «Айлендерс» не могут знать, с чем сталкивается Ленер каждый день

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после матча с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) высоко оценил игру голкипера Робина Ленера. Напомним, в прошлом сезоне Ленер боролся с психическим расстройством.



«В команде все поддерживают друг друга. Мы не можем знать, с чем ему приходится сталкиваться каждый день, но руководство, тренеры, партнёры, обслуживающий персонал поддерживают его. Мы всегда с ним, а он с нами. Сегодня он был на высоте, выручал, когда это было нужно, был спокоен. Мне понравилось, что он был собран, двигался, ему не надо было бросаться из угла в угол. Он был там, где нужно, закрывал ворота. Я знаю, что соперники не знали, куда бросать. Вратарь ростом в два метра, когда он чувствует себя уверенно и правильно выбирает позицию, закрывает ворота полностью», — цитирует тренера официальный сайт лиги.